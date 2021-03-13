Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, пропустивший 16 дней из-за взятого по личным причинам отпуска, в субботу сыграет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».

Предполагается, что Панарин сыграет в одной тройке с Райаном Строумом. Известно, что Панарни находится в хорошем физическом состоянии, в том числе находится в порядке с ментальной точки зрения.

По словам американских СМИ, в «Рейнджерс» рады его возвращения и уверены, что его игра сделает команду лучше.

Отметим, что «Рейнджеры» проиграли трех последних матча и занимают четвёртую строчку в своём дивизионе.

Напомним, что россиянин пропустил восемь последних матчей клуба из-за того, что покинул расположение команды 22 февраля после резонансного интервью Андрея Назарова, в котором бывший тренер «Витязя» обвинил хоккеиста в избиении девушки в баре рижского отеля в 2011 году.

В текущем сезоне Панарин провел 14 матчей и набрал 18 (5+13) очков.