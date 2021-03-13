Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в сторис инстаграма дорогую обувь. На выложенном видео фигуристка показывает босоножки в стразах бренда Rene Caovilla.

«Вы только посмотрите», — подписывает видео спортсменка.

На официальном сайте производителя стоимость такой обуви варьируется от 85 до 120 тысяч рублей.

Напомним, что ранее Евгения Медведева попробовала себя в качестве актрисы художественного кино. Двукратная чемпионка мира приняла участие в съемках сериала «Последий аксель», где она играет саму себя, а также побывала на презентации проекта телеканала ТНТ «Ты – топ-модель».