Экс-руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв раскрыл детали запроса о комплексной проверке СБР и российского биатлона на использование допинга, который ранее направлен был им в Генеральную прокуратуру.

По словам Драчева, запрос подал не только он, при этом это было еще в декабре.

«Чернышенко проверяет, и я, в том числе. Проверки проходят во всех регионах, кто был к этому причастен. Разбираемся», — приводит слова Драчева «Чемпионат».

Напомним, что причиной запроса Драчева стало массовое снятие юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области со всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» после прибытия допинг-офицеров РУСАДА в декабре 2020 года.