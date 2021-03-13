Норвежская лыжница Тереза Йохауг не выступит в финальном этапе Кубка мира в Энгадине. У спортсменки воспалилось запястье.

Отметим, что на этапе в швейцарском Энгадине состоятся две гонки – классический масс-старт и гонка преследования свободным стилем.

Йохауг в данный момент находится на девятом месте в общем зачете Кубка мира. Норвежская лыжница — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.

Ранее Тереза Йохауг отреагировала на идею тренера сборной Германии Петера Шликенридера не допускать до гонок спортсменов со слишком низким весом.