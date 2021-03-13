Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин активно готовится к поединку с Диллианом Уайтом. Россиянин определился с тем, кто является его спарринг-партнёром в преддверии важной схватки.

Поветкин работает вместе с трёхкратным чемпионом мира по любителям, бронзовым призёром Олимпиады-2012 Магомедрасулом Меджидовым.

«Александру Поветкину помогает трёхкратный чемпион мира в любителях и бронзовый олимпийский призёр Магомедрасул Меджидов», — сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса» в инстаграме

Повторный поединок Поветкина с Уайтом состоится 27 марта в Гибралтаре. Напомним, что в первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.