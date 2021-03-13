Футбольный агент Тимур Гурцкая по прозвищу «Бегемот» выразил мнение, что развитие «Зенита» нужно менять тренера.

По словам Гурцкая, он не понимает, чего хочет «Зенит».

«Если они хотят чего-то добиваться в Европе, то им надо менять тренера. Я бы это сделал в первую очередь», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Гурцкая считает, что с Семаком всё не так. А то, что он является двукратным чемпионом России, Гурцкая отмечает, что нет гордости выигрывать турнир с таким составом.

По мнению Гурцкая, вместо Семака в «Зените» должен быть иностранный тренер или Слуцкий, которого агент считает самым сильным тренером в России из тех, кто сейчас работает.