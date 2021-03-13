Бывший капитан «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил причины того, что «Зенит» теряет очки в чемпионате России.

По словам Радимова, одна из причин — состояние капитана команда.

«Дзюба — лидер атак команды. Сейчас заметно, что он пропустил большую часть зимней предсезонки. Очевидно, что это пока не тот Дзюба, которого мы знаем», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Также Радимов нашел еще один важный фактор — травма Малкома. По мнению тренера, когда нужно вскрывать оборонительную линию соперника, очень нужны индивидуально сильные игроки, поэтому помощь Малкома бы пригодилась.

По словам Радимова, показательной будет не столько ближайшая игра с «Ахматом», сколько следующая с ЦСКА, где на кону будет стоять очень многое.

Матч «Зенит» — «Ахмат» начнется 13 марта, в субботу, в 16.30 по московскому времени.