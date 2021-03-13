Российский форвард «Далласа» Александр Радулов готов сыграть в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом». Российский ветеран не выходил на лед с 5 февраля после того, как получил травму нижней части тела. Радулов пропустил 14 игр «Далласа». К тренировкам на льду россиянин приступил около десяти дней назад.

Как отметил главный тренер «Старз» Рик Боунесс, это один из самых креативных игроков в составе его команды, против которого очень тяжело играть.

«Радулов всегда жаждет забить гол и что-то придумать. Нам его однозначно не хватало, что видно по результатам. Надеюсь, что он сыграет, а его энергия нам поможет», — цитирует Боунесса NHL.com/ru.

В нынешнем сезоне Радулов сыграл за «Даллас» 8 матчей и набрал 11 очков (3+8). Матч с «Коламбусом» состоится 14 марта ночью по московскому времени.