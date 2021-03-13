Российский вратарь Игорь Акинфеев провел первый тайм матча с тульским «Арсеналом» в игре 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит на стадионе «Арсенал» в Туле.

Акинфеев руководит обороной, которая состоит из Марио Фернандеса, Дивеева и Магнуссона.

Напомним, ранее стало известно, что Акинфеев и защитник Дивеев сдали положительные тесты на COVID-19. В связи с этим армейский клуб даже воспользовался пунктом о досрочном возвращении вратаря Ильи Помазуна из аренды, который первую часть сезона провел в «Урале».

За время болезни Акинфеев в третий раз стал отцом. Его супруга Екатерина родила дочку.