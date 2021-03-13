Наставник СКА Валерий Брагин в преддверии противостояния с московским «Динамо» во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги рассказал о подготовке петербургской команды.

По словам Брагина, хоть СКА и проиграл все четыре встречи с «Динамо» в этом сезоне, игры были очень напряженные — все решала одна шайба. Брагин рассчитывает преодолеть те недостатки, которые имели место быть.

«Отдохнули, сегодня начали тренироваться. Готовимся очень серьёзно и тактически, и физически. Хотим, чтобы команда подошла к серии в оптимальном состоянии в плане физики, и правильно играла в плане тактики», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Также тренер пока не ответил, кто начнет серию в воротах СКА, а также подчеркнул, со звеном Шипачева нужно будет играть поплотнее.

Первый матч серии СКА — «Динамо» состоится в Ледовом дворце 18 марта.