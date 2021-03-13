Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России, а ныне директор молодежного департамента «Зенита» по Андрей Аршавин рассказал о том, каким он был игроком.

По словам Аршавина, он был одновременно очень умным и очень ленивым футболистом с хорошим дриблингом и хорошим видением игры.

«Я был лидером в команде и в раздевалке. Может, я и не самый лучший, но я считал и считаю себя самым лучшим. В «Зените» я был лучшим во всём» — приводит слова Аршавина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году. В «Зените» он выступал в период с 2000 по 2008 год, после уехал в лондонский «Арсенал». В стан сине-бело-голубых Аршавин возвращался весной 2012 года на правах аренды, а весной 2013 года подписал полноценный контракт.