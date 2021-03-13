На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине состоялся мужской масс-старт классическим стилем. Спортсмены преодолели дистанцию в 15 километров.

Победу праздновал россиянин Александр Большунов, который существенно оторвался от группы преследователей. Отставание остальных составило 18 секунд. На втором месте финишировал норвежец Йоханесс Клэбо. Третье место занял другой представитель Норвегии Пол Голберг.

Помимо Большунова Сборную России представляли семь лыжников: Иван Якимушкин (25-е место), Евгений Белов (27-е), Артём Мальцев (шестое место), Алексей Червоткин (десятое место), Илья Семиков (34-е), Илья Порошкин (32-е), Андрей Мельниченко (64-е).

Позже, в 17:30, запланирован старт гонки у женщин на 10 километров. Сборную России представят семь лыжниц: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая.