Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч против грозненского «Ахмата» в 22-м туре чемпионата России по футболу.

Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» петербургского клуба. Игра пройдет сегодня, 13 марта, на стадионе «Газпром-Арена», начало назначено на 16:30 по московскому времени.

Место в воротах займет Андрей Лунёв, в защите сыграют Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос. В полузащите выйдут Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел и Вильмар Барриос. Артем Дзюба и Сердар Азмун — пара нападающих.

На скамейке запасных остались следующие игроки: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сазонов, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Крапухин, Шамкин.