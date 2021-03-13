Московский ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Арсенал» смог обеспечить преимущество в два мяча в самом конце первого тайма. На 42-й минуте встречи Владислав Пантелеев успешно реализовал пенальти, назначенный после фола Бактиёра Зайнутдинова.

Затем на 45-й минуте в составе «Арсенала» отличился Александр Ломовицкий.

Футболисты ЦСКА смогли только сократить разрыв в счете до минимума, но очков у «Арсенала» не отобрали. На 90-й минуте гол забил Наир Тикнизян.

В концовке в составе «Арсенала» случилось два удаления: поле покинули Александр Довбня и Валерий Громыко, каждый получил вторую желтую карточку.

Поражение от «Арсенала» может осложнить борьбу ЦСКА с петербургским «Зенитом»: если подопечные Сергея Семака победят, то увеличат отрыв от армейцев до 5 очков.