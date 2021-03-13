Петербургский «Зенит» начал встречу против грозненского «Ахмата» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра проходит в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Стартовый состав «Зенита» можно увидеть здесь.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В роли его ассистентов выступают Арам Петросян и Владислав Назаров. Резервным рефери назначен Ян Бобровский.

«Ахмат» в двух предыдущих встречах очков не набрал, проиграв московским «Динамо» и ЦСКА. «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» и проиграл «Рубину» после рестарта РПЛ.

Пока «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице РПЛ с результатом в 42 очка после 21-го тура. На два очка подопечные Сергея Семака опережают московский ЦСКА, у которого 40 баллов. В 22-м туре ЦСКА проиграл «Арсеналу», так что «Зенит» может в этом туре оторваться от конкурента.