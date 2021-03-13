В рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место на Мораве стартовала мужская гонка преследования на 12,5 километров.

Прямую трансляцию гонки можно найти здесь.

Спортсмены бегут пять кругов по 2,5 километра, а также должны будут преодолеть четыре огневых рубежа. Согласно старт-листу, первым в гонку убежит француз Кентен Фийон-Майе. За ним побежит норвежец Тарьей Бё, затем в борьбу вступит итальянец Лукас Хофер — это призеры спринтерской гонки.

Российские биатлонисты по итогам спринта не попали в топ-10 сильнейших. Матвей Елисеев отправится на дистанцию 16-м по счёту, Александр Логинов — 17-м, Эдуард Латыпов — 25-м, Евгений Гараничев — 30-м, Карим Халили — 38-м. Кирилл Стрельцов в гонку преследования не отобрался, финишировав 63-м.