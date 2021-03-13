Российский лыжник, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов высказался о победе в масс-старте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

«Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их еще на чемпионате мира. Но здесь очень классное место, много подготовленных трасс», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ», добавив, что в Энгадине такая же высота, как и на Олимпиаде в Пекине.

По словам лыжника, в гонке были зимние условия, и в них можно было показать свою силу. «Высшая точка – 1 860 метров. Я даже удивлен, что мне здесь нормально», — сказал Большунов, добавив, что он хотел не нарушать социальную дистанцию и держаться ото всех на расстоянии 1,5 метра, но получилось сделать больший разрыв.