На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине стартовала женская гонка с общего старта на 10 километров классическим стилем.

Cборную России в этой гонке представляют семь лыжниц. Это Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая.

Яна Кирпиченко не примет участие в этапе Кубка мира, поскольку плохо себя чувствовала после окончания чемпионата мира в Оберстдорфе. Также из-за проблем со здоровьем финальные гонки на Кубке мира в этом сезоне пропустит многократная чемпионка мира Тереза Йохауг из Норвегии. У лыжницы воспалилось запястье, поэтому она снялась.

Ранее мужской масс-старт на 15 километров классикой выиграл россиянин Александр Большунов с преимуществом в 18 секунд.