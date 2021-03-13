Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на 12,5 километров на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, Чехия.

Спортсмен преодолел дистанцию за 28 минут и 46,7 секунды, стартовав первым после победы в спринтерской гонке.

Второе место у норвежца Йоханнеса Бё, он уступил лишь 8 секунд. Француз Эмильен Жаклен — третий с отставанием в 14,6 секунды.

Лучший из россиян — Матвей Елисеев, он занял 10-е место с отставанием в 1 минуту и 19 секунд на финише. Стартовал Елисеев 16-м. На 17-м месте финишировал Александр Логинов, уступив почти две минуты. Эудард Латыпов занял 21-е место (2,23 минуты отставания), Карим Халили — 22-й, он выиграл финиш у украинца Дмитрия Пидручного. Гараничев финишировал на 32-м месте.