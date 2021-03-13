Петербургский футбольный клуб «Зенит» и грозненский «Ахмат» не открыли счёт в первом тайме матча 22-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», на данный момент счёт 0:0.

«Зенит» за весь первый тайм нанес три удара в створ ворот соперника, «Ахмат» может похвастаться четырьмя ударами. Также трижды футболисты грозненцев попадали в офсайд, у «Зенита» таких осечек не было. «Ахмат» чаще «Зенита» фолил

На 36-й минуте встречи желтую карточку получил бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Отметим, «Зенит» неудачно выступает после рестарта РПЛ: команда Сергея Семака сыграла вничью против «Ростова», а затем на выезде проиграла казанскому «Рубину».