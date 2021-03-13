Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказал мнение о россиянине Александре Большунове и его победе на этапе Кубка мира в Энгадине.

В интервью NRK Носсум отметил, что Большунов невероятно впечатляет своими выступлениями, у него есть экстремальные качества.

«Для нас вдохновение – смотреть на него. Эта картина будет висеть у нас до Олимпийских игр, он будет нарисован на стене в туалете. И будем тренироваться, чтобы стать лучше», — сказал Носсум, подчеркнув, что Большунов очень хорошо держит максимальную скорость длительное время, а также изматывает соперников даблполингом.

«Он силен как медведь на здешних пологих подъемах», – заявил Носсум.

Напомним, Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 километров с преимуществом в 18 секунд над вторым местом.