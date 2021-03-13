Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев открыл счет в матче против грозненского «Ахмата» на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Команды встречаются в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Эпизод произошёл на 52-й минуте встречи. Вячеслав Караваев получил мяч перед штрафной площадкой и нанес дальний удар.

Первый тайм прошел без забитых мячей, «Ахмат» четырежды попал в свор ворот «Зенита», в свою очередь петербуржцы били чаще, но лишь три раза попала в створ.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В роли его ассистентов выступают Арам Петросян и Владислав Назаров. Резервным рефери назначен Ян Бобровский.

Пока «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице РПЛ с результатом в 42 очка после 21-го тура.