Российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла спринтерскую гонку на 7,5 километров на пятом этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе

Дистанцию Гореева преодолела за 20 минут и 52,7 секунды, не совершив промахов на огневом рубеже. Второе место — у еще одной россиянки Анастасии Егоровой, которая проиграла на финише 1,1 секунды. Бронза у француженки Каролин Коломбо, которая без промахов прошла гонку.

В шаге от пьедестала остановились еще две российских биатлонистки. Наталья Гербулова финишировала четвертой без промахов, проиграв 35 секунд, а Анастасия Шевченко с одним промахом уступила 35,6 секунды. Алина Кудисова финишировала 9-й, Елизавета Каплина — 15-й, Екатерина Носкова — 19-й, а Валерия Васнецова — 31-й.