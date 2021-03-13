Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун увеличил преимущество команды над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

На 64-й минуте встречи Азмуну удалось реализовать пенальти, который был назначен после фола на защитнике Дмитрии Чистякове. Судья встречи проверял эпизод на видеоповторе, после чего все же решил назначить одиннадцатиметровый удар в пользу «Зенита».

Первый гол в этой встрече забил защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, он отправил мяч в ворота «Ахмата» дальним ударом из-за штрафной площадки.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В роли его ассистентов выступают Арам Петросян и Владислав Назаров. Резервным рефери назначен Ян Бобровский.

Пока «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице РПЛ с результатом в 42 очка после 21-го тура.