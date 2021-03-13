Российская лыжница Юлия Ступак выиграла классический масс-старт на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Россиянка прошла дистанцию в 10 километров за 25 минут и 13,3 секунды, оторвавшись незадолго до финиша в подъеме. Второе место заняла норвежская лыжница Хайди Венг, уступив 7,1 секунду Ступак на финише. Шведка Эбба Андерссон финишировала третьей с отставанием в 8,5 секунды.

Татьяна Сорина заняла 9-е место в гонке, отстав от Ступак на 36,4 секунды. Наталья Непряева заняла лишь 25-е место с отставанием в 1 минуту и 21 секунду. На 40-м месте финишировала новичок команды Вероника Степанова, на 52-м месте гонку завершила Мария Истомина.

Завтра, 14 марта, на этапе Кубка мира в Энгадине состоится марафон преследованием: лыжницы побегут 30 километров коньковым стилем по отставанию в масс-старте.