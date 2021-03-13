Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил третий мяч команды в матче против грозненского «Ахмата» в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра в эти минуты проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Эпизод случился на 74-й минуте встречи. Голевую передачу в этой атаке сделал Сердар Азмун. Позже мяч проверяли на возможный офсайд, однако после просмотра видеоповтора гол засчитали, мяч был забит по правилам.

Счет в матче был открыт на 52-й минуте встречи благодаря голу дальним ударом Вячеслава Караваева, затем Сердар Азмун реализовал пенальти, назначенный за фол на Дмитрии Чистякове.

Пока «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице РПЛ с результатом в 42 очка после 21-го тура. Победа увеличит его отрыв от ЦСКА, поскольку москвичи проиграли тульскому «Арсеналу».