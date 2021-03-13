Российский форвард Андрей Мостовой забил четвертый мяч в матче петербургского «Зенита» и грозненского «Ахмата» в 22-м туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счёт в матче 4:0 в пользу «Зенита».

Эпизод произошел на 80-й минуте встречи, голевую передачу на Мостового выполнил полузащитник Алексей Сутормин.

Отметим, все голы в матче были забиты во второй половине встречи. Сначала дальним ударом забил мяч Вячеслав Караваев, после чего с пенальти отличился Сердар Азмун. На 74-й минуте с игры забил Артем Дзюба.

Пока «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице РПЛ с результатом в 42 очка после 21-го тура. Победа увеличит его отрыв от ЦСКА, поскольку москвичи проиграли тульскому «Арсеналу».