Петербургский «Зенит» разгромил грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Отметим, все голы «Зенит» забил лишь во втором тайме, первая половина встречи осталась для команд сухой.

На 52-й минуте счет в матче открыл защитник Вячеслав Караваев дальним ударом из-за штрафной площадки. Затем на 64-й минуте в ворота «Ахмата» назначили пенальти за фол на Дмитрии Чистякове, его реализовал Сердар Азмун.

На 74-й минуте составе «Зенита» отличился Артем Дзюба, а точку в матче поставил Андрей Мостовой на 80-й минуте.

Победа над «Ахматом» позволит «Зениту» создать отрыв от идущего вторым ЦСКА в пять очков.