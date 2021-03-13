Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у представителя Австралии Мэттью Эбдена в полуфинале турнира АТР-250 во французском Марселе.

Игра на центральном корте «Пале де Спортс» продолжалась 58 минут, счёт по партиям 6:4, 3:0, на середине второй партии австралиец снялся с матча.

На счету Медведева 7 подач навылет, а также одна двойная ошибка, россиянин успешно реализовал 3 из 7 имевшихся брейк-пойнтов. Его соперник сделал четыре эйса за игру и допустил сразу четыре двойных ошибки. Также Эбден имел три брейка, но не реализовал ни одного.

После счета 3:0 во втором сете Мэттью Эбден снялся из-за травмы бедра.

В финале Даниил Медведев сыграет с победителем второго полуфинала. В нем сыграют два француза Пьер Юг Эрбер и Уго Умбер.