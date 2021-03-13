Норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо высказался о своём выступлении и победе Александра Большунова в масс-старте на этапе Кубка мира в Энгадине, Швейцария.

В интервью NRK Клэбо отметил, что доволен своим выходом на старт и вторым местом. Норвежец подчеркнул, что мотивирован бежать быстро, но за последнюю неделю было слишком много отвлекающих вещей.

«Считаю, что все шло хорошо довольно долго и что ноги были в порядке, тело тоже, но я раздражен, что Большунов уехал от меня на 10 м на спуске на последнем круге», — сказал Клэбо, похвалив лыжи россиянина.

Клэбо отметил, что держал отрыв даблполингом, но после того, как осознал, что придется одному идти весь последний круг, сосредоточился на втором месте и постарался не поймать кризис.

Напомним, Александр Большунов привез ближайшему преследователю 18 секунд отставания на финише 15-километрового масс-старта на этапе КМ в Энгадине.