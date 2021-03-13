Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал быстрейший круг во второй день тестовых заездов перед стартом сезона-2021 в «Формуле-1».

Предсезонные тесты проходят на автодроме «Сахир» в Бахрейне.

Боттас проехал 53 круга по трассе на резине «суперсофт». Его лучший результат — 1 минута 30,289 секунд. Второе место у Пьера Гасли из «Альфа Таури», он проехал 78 кругов также на «суперсофте» — отставание составило 0,124 секунды. Третье место у Лэнса Стролла из «Астон Мартина» — 0,171 от Боттаса.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 14-е место, 76 кругов проездив на «софте». Его отставание от результата Боттаса составило 2,812 секунды.

Худший результат показал Себастьян Феттель из «Астон Мартина», он преодолел всего лишь 10 кругов на «медиуме». Льюис Хэмилтон проехал 58 кругов на «харде» и стал 15-м.