В завершение лыжного сезона российские спортсмены то и дело радуют болельщиков. Тяжелый ЧМ в Оберстдорфе позади, финал Кубка мира перенесли в швейцарский Энгадин, и у нашей сборной уже две победы в двух гонках. От души постарались напоследок Александр Большунов и Юлия Ступак.

В мужской гонке ожидалось ожесточенное противостояния Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо, ведь неделю назад они оба были крайне разочарованы концовкой чемпионата мира. Но как такового противостояния не вышло: после рывка Большунова на финальном круге Клэбо не побежал вслед за ним. По его же признанию, побоялся словить кризис, поэтому решил сосредоточиться на борьбе за второе место.

Россиянину же отлично подходила трасса и условия гонки: в Оберстдорфе чаще всего приходилось сражаться в плюсовой температуре и применять максимум усилий, а в Энгадине в зимнюю погоду крепкий Большунов уезжал от норвежцев на спусках и отлично работал в пологие подъёмы. Так бы и на Олимпийских играх уверенно выигрывать!

В женской гонке появилась интрига еще до старта, ведь норвежка Тереза Йохауг пропускает гонки в Энгадине из-за воспаления запястья. В итоге основная борьба за медали развернулась между другой норвежкой Хайди Венг, шведкой Эббой Андерсон и россиянкой Юлией Ступак. Наверное, мало кто ожидал, что Юлия предпримет финишный рывок на подъеме и в стиле Большунова убежит от соперниц, но такое произошло.

У самой лыжницы было объяснение — отличная работа сервисёров и хорошее самочувствие. В интервью после гонки Ступак рассказала: «Ещё на разминке поняла, что хорошее самочувствие. Даже утром. Поняла, что будет борьба хорошая. Спасибо лыжам, даю честный отзыв всегда – сегодня работали изумительно, сервис сработал на миллион процентов».

«Юля с утра была в хорошем состоянии, было понятно, что будет высоко сегодня. В своей лучшей форме она способна быть лидером, что сегодня и доказала», — сказал в интервью Sport24 тренер Юрий Бородавко.

Завтра, 14 марта, нас ждут заключительные гонки сезона — марафоны-пасьюты на 30 и 50 километров коньковым стилем. Юлия Ступак убежит с преимуществом в 7 секунд над Хайди Венг и над Эббой Андерссон — это для такой дистанции и не преимущество почти. Александр Большунов привёз себе 18 секунд преимущества, но за ним будет планомерно гнаться «норвежский поезд» преследователей, так что наверняка россиянина догонят, и уже начнётся интереснейшая тактическая борьба.