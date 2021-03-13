На девятом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место стартовала женская гонка преследования на 10 километров.

Прямую трансляцию женской гонки можно найти здесь.

Первой в гонку убежала победительница вчерашнего спринта — норвежка Тириль Экхофф. С отставанием в шесть секунд старт возьмёт представительница Германии Дениз Херрман. После этого в гонку убежит итальянка Доротея Вирер.

Лучшая из российских биатлонисток Татьяна Акимова стартует с 25-й позиции с отставанием в минуту и 20 секунд. 1 минуту и 34 секунды будет проигрывать Лариса Куклина, 1 минуту и 48 секунд — Светлана Миронова. Ульяна Кайшева будет стартовать с 58-го места, проигрывая почти две минуты лидеру.

Ирина Казакевич и Евгения Павлова в пасьют не попали, провалившись в спринте.