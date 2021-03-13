Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своих подопечных в матче против грозненского «Ахмата» в 22-м туре РПЛ.

Слова Семака цитирует портал РИА Новости. Тренер подчеркнул, что команда имела вопросы с выходом из обороны, поскольку футболисты играли медленно и качество передач было на руку игрокам «Ахмата».

«Моменты были и в позиционном нападении, на три хороших подхода. Это немного. Учитывая сопротивление, с которым мы столкнулись, это не самый плохой вариант», — сказал Семак, отметив, что нужно учитывать нюансы, поскольку матч с грозненцами стал первым для Дмитрия Чистякова в старте.

«Некая нервозность присутствовала. Волнение присутствовало», — заключил Семак.

Напомним, «Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0.