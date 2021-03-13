Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на девятом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место на Мораве.

Норвежка ушла первой с преимуществом в 6 секунд и по ходу гонки допустила один промах на втором огневом рубеже. В общей сложности Экхофф потратила на гонку 27 минут и 13 секунд.

Второе место заняла белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, её точная стрельба позволила ей подняться на четыре позиции по сравнению со спринтерской гонкой. Отставание белоруски — 34 секунды. Третье место у немки Франциски Пройс.

Лучшая из россиянок — Лариса Куклина. С тремя промахами она заняла 37-е место, уступив около трех с половиной минут. Затем финишировала Ульяна Кайшева на 43 месте. Татьяна Акимова заняла 51-е место с пятью промахами, Светлана Миронова финишировал на 57-м месте.