Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе россиянки Юлии Ступак в классическом масс-старте на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине.

Слова Бородавко цитирует портал Sport24.

«Юля с утра была в хорошем состоянии, было понятно, что будет высоко сегодня. В своей лучшей форме она способна быть лидером, что сегодня и доказала», — сказал Бородавко, подчеркнув, что на результаты гонки повлияло отсутствие норвежки Терезы Йохауг.

«Юля сегодня провела блестящую концовку гонки и закономерно победила», — сказал Бородавко.

Напомним, Юлия Ступак опередила на финише шведку Эббу Андерсон и норвежку Хайди Венг, одержав четвертую в карьере победу на этапах Кубка мира.