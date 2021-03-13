В 28 туре чемпионата Англии (АПЛ) «Фулхэм» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Крейвен Коттедж». Игра состоится 13 марта в 23:00 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

Клуб располагается на восемнадцатой строчке в турнирной таблице местного чемпионата и имеют в своей копилке 26 баллов. Своим ближайшим оппонентам и спасительной зоне «Фулхэм» проигрывает только по разнице забитых голов.

Однако команда выиграла пять матчей, одиннадцать раз сыграли с ничейным результатом и двенадцать раз проиграли.

В последние дни клуб сумел обыграть «Эвертон» со счётом 2-0, а также расправился с «Шеффилдом Юнайтед» с результатом 1-0. Безрезультативно прошёл матч с «Вест Хэмом» и «Кристал Пэласом», а ещё против «Бернли» (1-1).

Сразу после этих встреч «Фулхэм» проиграл против «Тоттенхэма» в рамках АПЛ с результатом 0-1.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не смогли справиться против «Тоттенхэма» в рамках чемпионата Англии со счётом 0-2. Несмотря на этот обидное поражение клуб имеет 68 баллов и до сих пор ближайшие соперники находятся во многих баллах от команды.

До этого коллектив из Манчестера практически без шансов расправился с «Вулвехэмптоном» со счётом 4-1, обыграл «Вест Хэм» в близкой борьбе (2-1).

«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35. Успех хозяев поля оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,80.

Аналитики предложили собрать комбинированную ставку для лучшего коэффициента и помимо победы «Манчестер Сити» предложили взять ещё тотал больше 2.5 голов, в итоге коэффициент получается ровно 2.00.