Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова выиграла первенство России по младшему возрасту в старшей возрастной группе. Турнир проходит в Саранске.

Фигуристка стала лишь пятой по элементам, но выиграла короткую и произвольную программы. Двоеглазова набрала в сумме за три выступления 256,60 балла.

Меньше балла ей проиграла ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова. Она финишировала третьей по итогам элементов и произвольной программы, а также стала второй в короткой программе.

На третьей позиции расположилась представительница СШОР ЦСКА им. Жука Елизавета Куликова. После девятого места в элементах фигуристка стала третьей в короткой программе и второй — в произвольной, что позволило ей завоевать бронзу соревнований.