Комментатор по Dota 2 Владимир Maelstorm Кузьминов высказался об изменениях в ростере HellRaisers. По его словам, данный решафл выглядит достаточно необычно, так как ещё один игрок состава будет выступать не на своей прямой роли. Об этом комментатор сообщил в твиттере.

Решение HR взять вторую четверку очень странное. Теперь у них мидер/керри, который играет на тройке и 4ка, которая играет на 5ке.

Теперь Илья lil me alone Ильюк будет выступать на полной поддержке, а Бакыт Zayac Эмилжанов продолжит выступать на герое поддержки.

Ранее игрок команды HellRaisers Роман Resolut1on Фоминок по Dota 2 поделился своими мыслями о причинах присоединения киберспортсмена Бакыта Zayac Эмилжанова к ростеру. По словам капитана, в начальной стадии игры коллектив испытывал проблемы и Эмилжанов может закрыть эту задачу. Об том Фоминок сообщил в комментариях телеграм канала Алексея Magician Слабухина.