Московский «Спартак» одержал победу в дерби над «Динамо» в рамках 22 тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

Счет в матче был открыт на 18-й минуте благодаря автоголу защитника «Спартака» Павла Маслова. Футболист срезал мяч в свои ворота после паса одного из игроков «Динамо».

Уже в первом тайме «Спартаку» удалось восстановить равновесие. На 30-й минуте отличился нигерийский нападающий «красно-белых» Виктор Мозес. Голевую передачу на него сделал Александр Соболев.

Во втором тайме Александр Соболев уже отличился сам — это произошло на 63-й минуте встречи с пенальти, который «Спартак» заработал на Павле Маслове.

Благодаря победе над «Динамо» «Спартак» достиг отметки в 41 очко и вышел на второе место в РПЛ. Команда Доменико Тедеско на 4 очка отстает от «Зенита».