Бывший игрок команды HellRaisers Иван VANSKOR Скороход и Константин Kodos Когай собрали команду на второй сезон Dota Pro Circuit 2021 для СНГ-региона. К ростеру присоединились Егор 19teen Лексютин, Глеб y0nd Важнов и игрок с никнеймом top1sochi. Данная информация появилась на сайте eslgaming.com.
Некоторое время назад Иван VANSKOR Скороход поделился своими мыслями о исключении из ростера. Киберспортсмен раздосадован киком из команды за несколько дней до открытых квалификаций ко второму сезону Dota Pro Circuit. Геймер в твиттере пожелал удачи бывшим тиммейтам.
Состав YG:
- Егор 19teen Лексютин;
- Константин Kodos Когай;
- top1sochi;
- Глеб y0nd Важнов;
- Иван VANSKOR Скороход.
Открытые квалификации на второй сезон DPC начинаются 13 марта и идут до тех пор, пока шесть коллективов не пройдут в закрытые квалификации чемпионата.
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