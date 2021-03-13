Бывший игрок команды HellRaisers Иван VANSKOR Скороход и Константин Kodos Когай собрали команду на второй сезон Dota Pro Circuit 2021 для СНГ-региона. К ростеру присоединились Егор 19teen Лексютин, Глеб y0nd Важнов и игрок с никнеймом top1sochi. Данная информация появилась на сайте eslgaming.com.

Некоторое время назад Иван VANSKOR Скороход поделился своими мыслями о исключении из ростера. Киберспортсмен раздосадован киком из команды за несколько дней до открытых квалификаций ко второму сезону Dota Pro Circuit. Геймер в твиттере пожелал удачи бывшим тиммейтам.

Состав YG:

Егор 19teen Лексютин;

Константин Kodos Когай;

top1sochi;

Глеб y0nd Важнов;

Иван VANSKOR Скороход.

Открытые квалификации на второй сезон DPC начинаются 13 марта и идут до тех пор, пока шесть коллективов не пройдут в закрытые квалификации чемпионата.