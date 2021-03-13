Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала обладательницей Большого хрустального глобуса в сезоне-2020/21 на Кубке мира по биатлону.

Спортсменка добилась победы в общем зачете Кубка мира после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Ближайшая соперника Экхофф — еще одна норвежка Марте Улсбю-Ройселанн заняла лишь четвертое место.

Таким образом, отставание между ними в зачёте увеличилось до 140 очков: Экхофф за сезон набрала 1043 очка, а Улсбю-Ройселанн — 903 очка. Спортсменки еще примут участие в личных гонках на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, но при вычете худших гонок Экхофф становится недосягаемой.

Отметим, впервые с 2013-го года Большой хрустальный глобус выиграла представительница сборной Норвегии по биатлону. Тогда обладателем трофея стала Тура Бергер.