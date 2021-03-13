Стало известно, в каких составах национальные сборные по биатлону побегут классическую смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

Старт-лист гонки опубликован на официальном сайте IBU. Начало гонки назначено на 12:25 по московскому времени. Девушки побегут дистанцию в 6 километров, мужчины преодолеют 7,5 километров по трассе.

Под первым номером стартует команда Норвегии, за неё побегут Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн, Тарьей Бё и Йоханнес Бё.

Под вторым номером побежит сборная России, тренеры решили поставить Ульяну Кайшеву, Ирину Казакевич, Александра Логинова и Эдуарда и Латыпова.

За команду Франции побежит следующая четверка: Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе.