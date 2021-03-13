Российские биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев побегут одиночную смешанную эстафету на девятом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

Гонка состоится завтра, 14 марта, ее начало назначено на 15:45 по московскому времени.

Отметим, девушки и мужчины пробегут в этой гонке по два этапа, каждый из участников пройдет через четыре огневых рубежа — две лёжки и две стойки. На каждом рубеже у биатлонистов будет по три дополнительных патрона, штрафной круг будет укорочен до 75 метров.

За сборную Норвегии в сингл-миксте выступят Ингрид Ландмарк Тандревольд и Стурла Хольм Лагрейд. Французскую команду будут представлять Жюли Симон и Антонин Гигонна, Швецию — Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон. В составе немецкой команды побегут Янина Хеттих и Роман Реес.