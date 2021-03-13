Футболист юношеской команду московского «Локомотива» был избит после матча против «Чертаново» в Юношеской футбольной лиге-2.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на три разных неназванных источника. По данным СМИ, нападавшими были игроки «Чертаново», пострадавшим оказался Максим Шнапцев.

По сообщениям одного из источников, у 16-летнего Шнапцева диагностировали сотрясение мозга и перелом, после инцидента пришлось вызвать полицию.

Отметим, в «Локомотиве» и в РФС заявили, что по факту случившегося проходит проверка, а с комментариями поводу инцидента клуб выступит завтра, 14 марта.

Отметим, матч в ЮФЛ-2 между «Локомотивом» и «Чертаново» прошел 13 марта на «Сапсан-Арене» и завершился победой «Локомотива» со счетом 2:1. Шнапцев отметился в игре желтой карточкой.