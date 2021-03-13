В рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место сегодня, 14 марта, состоятся две смешанные эстафеты.

На 12:25 по московскому времени запланировано проведение классической смешанной эстафеты. Женщины бегут дистанцию в 6 километров, мужчины — 7,5 километров.

Сборную России в этой гонке будут представлять Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

На 15:45 по мск назначен старт одиночной смешанной эстафеты, где команды состоят из двух биатлонистов — мужчины и женщины. Каждый спортсмен бежит по 2 этапа и преодолевает в общей сложности четыре огневых рубежа.

Сборную России в этой гонке представит пара Лариса Куклина/Матвей Елисеев. Они показали лучшие результаты в гонках преследования накануне — 37-е и 10-е места.