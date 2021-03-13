На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине сегодня, 14 марта состоятся марафоны преследованием на 30 км у женщин и 50 км у мужчин.

Начало женского марафона назначено на 10:15 по московскому времени. Мужчины стартуют в 12:35 по мск. Обе гонки пройдут коньковым стилем.

Старт-листы на гонки были определены по результатам масс-стартов, которые прошли накануне. Женскую гонку на 10 километров классикой выиграла россиянка Юлия Ступак. Она обеспечила себе преимущество в 7 секунд перед норвежкой Хайди Венг. Также недалеко будет располагаться Эбба Андерссон из Швеции.

Александр Большунов выиграл масс-старт классикой на 15 км у мужчин. Он привез ближайшему преследователю 18 секунд — второе место в гонке занял норвежец Йоханнес Клэбо.