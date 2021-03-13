Российский лыжник, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов поделился смешной карикатурой с изображением его и трехкратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клэбо.

В «сторис» Большунов репостнул изображение авторства карикатуриста FIS Томаса Зипфеля, который регулярно рисует различные моменты гонок на Кубке мира по лыжам.

На карикатуре изображен сам Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо на финише этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине. Каждый из лыжников галантно предлагает другому финишировать первому.

Напомним, Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Завтра, 14 марта, состоится финальная гонка сезона — марафон преследованием на 50 км.