Главные новости дня из спортивного мира с лыжных трасс, биатлонных стрельбищ и футбольных стадионов — в традиционном дайджесте главных событий дня на Nevasport за 13 марта:

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Энгадине

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине состоялся мужской масс-старт классическим стилем. Спортсмены преодолели дистанцию в 15 километров. Победу праздновал россиянин Александр Большунов, который существенно оторвался от группы преследователей. Отставание остальных составило 18 секунд. На втором месте финишировал норвежец Йоханесс Клэбо. Третье место занял другой представитель Норвегии Пол Голберг.

Ступак выиграла классический масс-старт на этапе Кубка мира по лыжам в Энгадине

Российская лыжница Юлия Ступак выиграла классический масс-старт на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Россиянка прошла дистанцию в 10 километров за 25 минут и 13,3 секунды, оторвавшись незадолго до финиша в подъеме. Второе место заняла норвежская лыжница Хайди Венг, уступив 7,1 секунду Ступак на финише. Шведка Эбба Андерссон финишировала третьей с отставанием в 8,5 секунды.

Экхофф выиграла пасьют на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место. Куклина — 37-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на девятом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место на Мораве. Второе место заняла белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, её точная стрельба позволила ей подняться на четыре позиции по сравнению со спринтерской гонкой. Отставание белоруски — 34 секунды. Третье место у немки Франциски Пройс. Лучшая из россиянок — Лариса Куклина. С тремя промахами она заняла 37-е место, Затем финишировала Ульяна Кайшева на 43 месте. Татьяна Акимова заняла 51-е место с пятью промахами, Светлана Миронова финишировала на 57-м месте.

Фийон-Майе выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Нове-Место, Елисеев — в десятке

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на 12,5 километров на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, Чехия. Второе место у норвежца Йоханнеса Бё, он уступил лишь 8 секунд. Француз Эмильен Жаклен — третий с отставанием в 14,6 секунды. Лучший из россиян — Матвей Елисеев, он занял 10-е место с отставанием в 1 минуту и 19 секунд на финише.

«Зенит» разгромил «Ахмат» в матче 22-го тура РПЛ и оторвался от ЦСКА

Петербургский «Зенит» разгромил грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21. Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Авторами голов в ворота «Ахмата» стали Вячеслав Караваев, Артём Дзюба, Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

Медведев обыграл Эбдена и вышел в финал турнира ATP в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у представителя Австралии Мэттью Эбдена в полуфинале турнира АТР-250 во французском Марселе. Игра на центральном корте «Пале де Спортс» продолжалась 58 минут, счёт по партиям 6:4, 3:0, на середине второй партии австралиец снялся с матча из-за травмы бедра.