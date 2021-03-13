Инсайдер Гийом neL Канело предложил собрать французский ростер по CS:GO, используя кикнутых киберспортсменов или игроков запаса. Инсайдер порассуждал о составе с NBK, kennyS и Nivera. Об этом он сообщил в твиттере.

NBK, kennyS и Nivera сейчас в запасе. Maka и hAdji уже на контракте с LDLC. Lucky, bodyy, kioShiMa и другие без контрактов. Вполне можно собрать новую французскую команду, которая могла бы выступать на тир-1 сцене CS. Но это невозможно, поскольку клубы не хотят инвестировать в дисциплину. Очень жаль.

Помимо этих игроков в ростер также может попасть Maka, про которого инсайдер добавил в конце своих высказываний.

Некоторое время назад Гийом neL Канело рассказал о том, что последний присоединившийся игрок команды Team Vitality Набиль Nivera Бенрлитом пропустит турнир ESL Pro League Season 13 и не будет играть за свой коллектив.